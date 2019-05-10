Beşiktaş, 2016 yılında Spartak Moskova'dan transfer ettiği ve 2020 yılına kadar sözleşme imzaladığı Aras Özbiliz'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Yönetimin bu hareketi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.