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Beşiktaş, Aras Özbiliz’in Sözleşmesini Uzattı!

BEŞİKTAŞ, ARAS ÖZBİLİZ’İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI!

Beşiktaş, 2016 yılında Spartak Moskova'dan transfer ettiği ve 2020 yılına kadar sözleşme imzaladığı Aras Özbiliz'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Yönetimin bu hareketi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 23:40
Puan Ver : Beşiktaş, Aras Özbiliz’İn Sözleşmesini Uzattı!(7/10)3

Beşiktaş, Ocak 2016'da Spartak Moskova'dan renklerine bağladığı Aras Özbiliz'i Rayo Vallecano ve Sheriff Tiraspol'den sonra geçtiğimiz yaz da Hollanda kulübü Willem II'ye kiralamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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