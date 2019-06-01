BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN, ABDULLAH AVCI’YI RESMEN AÇIKLADI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: haberinburada....
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