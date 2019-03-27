BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN, CUMHUR İTTİFAKI ADAYI İÇİN SAHAYA İNDİ
Bolu'da Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyareti sırasında, Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Fatih Metin'le buluşan ve kameraların karşısına geçen Fikret Orman'a, Büyük Beşiktaş Yürüyüşü adlı oluşum, pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi “siyasete karışma“ uyarısı yaptı.
Kaynak: haberinburada. ....
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