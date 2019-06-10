BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN’DAN ALİ KOÇ’A 2010-2011 DESTEĞİ!
Abdullah Avcı için düzenlenen imza töreninde Fikret Orman'ın “Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz. Şenol Güneş de Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu.“ sözleri Fenerbahçe'ye destek verdi şeklinde olarak algılandı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı kendisini 3 yıl boyunca siyah beyazlı ekibe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde başkan Fikret Orman da hazır bulundu. Orman'ın imza töreninde söylediği “Hocam kariyer olarak Şenol Güneş'i takip ediyor biliyorsunuz....
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