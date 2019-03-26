Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı başlayacak olan tesisin temel atma töreni için Gerede'ye gittiği sırada Bolu kent merkezindeki Bolu Beşiktaşlılar Derneği'ni de ziyaret etti. Başkan Orman'ı burada siyah beyazlı taraftarlar karşıladı. Dernekte taraftarlarla sohbet eden Başkan Fikret Orman, fotoğraf isteklerini de kırmadı....



































