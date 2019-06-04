Tcdd, Trenle 27,88 Euroya Sofya Turu Düzenliyor
Comolli’Den Sürpriz Mesut Özil Açıklaması
Trabzonspor’Un Yıldızı Yusuf Yazıcı’Ya Tarihi Teklif!
Beşiktaş, Bb Erzurumsporlu Lokman Gör İle Anlaştı
Sağlık Bakanlığından Tatlı Uyarısı
Bakan Albayrak’Tan Ramazan Bayramı Paylaşımı
Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan Çifti, İlk Kez Oğullarının Fotoğrafını Paylaştı
10 Ülke Bugün Bayramı Kutluyor
Fıfa Kulüpler Dünya Kupası 2 Yıl Katar’Da Yapılacak
Yasin Öztekin, Galatasaray’A Dava Açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 Konusunda Geri Adım Atmamız Söz Konusu Değil
Selçuk Şahin Ve Emel Şahin Çeşme’De Aşk Tazeledi
Fenerbahçeli Yabancılar Fener Ol Kampanyası İçin Pürüz Çıkardı
Atletico Madrid’Den Eljif Elmas’A Sürpriz Teklif!
Ak Parti’Nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Rakiplerinin Bayramını Kutladı
Son Dakika! Ysk’Nın Olay Yaratan Kararına Erdoğan’Dan İlk Yorum: Yanlış Anlaşılma Var, İtirazımızı Yaptık
Meteoroloji’Den Son Dakika Uyarısı: İstanbul Ve Bazı İllerde Yağış Bekleniyor
Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez
Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı

Beşiktaş, BB Erzurumsporlu Lokman Gör ile anlaştı

BEŞİKTAŞ, BB ERZURUMSPORLU LOKMAN GÖR İLE ANLAŞTI

Teknik Direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ın, B.B. Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile anlaştığı öğrenildi.

Tarih : 04 Haziran 2019, 12:50
Puan Ver : Beşiktaş, Bb Erzurumsporlu Lokman Gör İle Anlaştı(7/10)3

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. BB Erzurumspor forması giyen sol stoper Lokman Gör, TRT Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüp, BB Erzurumspor ile bonservis pazarlığına başladı....

















Etiketler: Beşiktaş  Bb  Erzurumsporlu  Lokman  Gör  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER