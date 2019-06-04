Teknik Direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ın, B.B. Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. BB Erzurumspor forması giyen sol stoper Lokman Gör, TRT Spor'un son dakika haberine göre Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüp, BB Erzurumspor ile bonservis pazarlığına başladı....



































