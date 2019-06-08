BEŞİKTAŞ, DOĞAN ERDOĞAN TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI!
Beşiktaş, Avusturya'nın LASK Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ın transferinde sona geldi. Genç oyuncu için Linz takımına 200 bin euro ücret ödenecek, Doğan da Beşiktaş'tan yıllık 250 bin euro alacak.
Önümüzdeki sezon için kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Avusturya ligi ekiplerinden LASK Linz'de forma giyen 22 yaşındaki Türk futbolcu Doğan Erdoğan'ın transferinde sona geldi. Siyah Beyazlılar, genç yıldızın kulübüyle 200 bin euroluk bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
Kaynak: haberinburada....
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