BEŞİKTAŞ, DORUKHAN İÇİN GELEN 9 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ
Geçen sezon Beşiktaş ile iyi bir performans göstererek Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'e, Serie A'dan talip var.
NTV Spor'un haberine göre, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, genç orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar'a 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı
- Müftü, Gözyaşları İçinde Kazada Ölen Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı
- Nihal Olçok’Tan ’Bizi 15 Temmuz’Da Suriyeliler Kurtardı’ Diyen Soylu’Ya Tepki
- Türk Ticaret Bankasının Satın Alma Süreci Askıya Alındı
- İçişleri Bakanı Soylu: Göçmen Konusu 6 Ay İçinde Çözülecek
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Almanya, Estonya’Yı 8-0 Mağlup Etti!
- Hdp Eski Milletvekili Hasip Kaplan’In, İzlanda Yenilgisi Sonrası Attığı Tweetler Olay Oldu
- İyi Partili Belediye Başkanı, Makam Araçlarını Toplu Taşıma Aracı Almak İçin Satışa Çıkardı
- Fenerbahçe’De Karar Verildi! 1 Yıllık İmza Atılıyor
- Şenol Güneş: Fransa’Yı Değil De İzlanda’Yı Yensek Daha İyi Olurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
- Vicdansız Annenin Yeni Doğan Bebeğini Çöp Konteynerine Atıp Kaderine Terk Ettiği Görüntüler Kamerada
- Kktc Cumhurbaşkanı Akıncı’Dan Doğu Akdeniz Mesajı: Gerginlik Değil Barış İstiyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar