Binali Yıldırım’In ’İspatlayın Ya Da Özür Dileyin’ Sözlerine İmamoğlu’Ndan Yanıt Geldi
Hong Kong’Ta Polis Göstericilere Plastik Mermiyle Müdahale Etti: En Az 22 Yaralı
Sosyal Medyada İlgisini Çeken Linke Tıkladı, 49 Bin Lira Dolandırıldı
Hollanda’Da Futbolcu Döven Yan Hakeme 3 Yıl Sahalardan Men Cezası
Fenerbahçe, Kolarov’A 2,8 Milyon Euro Teklif Etti!
Son Dakika! Hulusi Akar, Yarın Chp, Mhp Ve İyi Parti’Yi Ziyaret Edecek
Beşiktaş’In İstediği Peniel Mlapa İçin Vvv-Venlo’Dan Resmi Açıklama Geldi!
Müftü, Gözyaşları İçinde Kazada Ölen Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı
Son Dakika! Tsk’Daki Komutanlara Hakaret Eden Akit Tv Haber Müdürü’Ne Soruşturma
Nihal Olçok’Tan ’Bizi 15 Temmuz’Da Suriyeliler Kurtardı’ Diyen Soylu’Ya Tepki
Türk Ticaret Bankasının Satın Alma Süreci Askıya Alındı
Beşiktaş, Dorukhan İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
İçişleri Bakanı Soylu: Göçmen Konusu 6 Ay İçinde Çözülecek
Taksi Plaka Fiyatları 15 Günde 400 Bin Tl Arttı
Mbappe’Den Real Madrid Açıklaması
Whatsapp Kuralları İhlal Eden Kullanıcılarına Dava Açacak
Altay Bayındır, Kosova’Da Yaşanan Gerginliği Anlattı: Hoş Olmayan Bir Yaklaşım Vardı
Almanya’Da 12 Yaşındaki Türk Çocuk, Spor Salonunda Asılı Bulundu
Altay’A Transfer Yasağı Getirildi
Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Beşiktaş, Dorukhan için gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti

BEŞİKTAŞ, DORUKHAN İÇİN GELEN 9 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Geçen sezon Beşiktaş ile iyi bir performans göstererek Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'e, Serie A'dan talip var.

Tarih : 12 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Beşiktaş, Dorukhan İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti(6/10)2

NTV Spor'un haberine göre, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, genç orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlılar'a 9 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Beşiktaş  Dorukhan  İçin  Gelen  9  Milyon  Euroluk  Teklifi  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER