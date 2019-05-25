BEŞİKTAŞ, DORUKHAN TOKÖZ İÇİN KAPIYI 10 MİLYON EURODAN AÇACAK
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açmayı düşünüyor.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiliz ve İtalyan medyalarında bu futbolcuyla ilgili olarak haberler çıkarken, Beşiktaş yönetimine şu ana kadar gelen resmi bir teklif olmadı. Siyah-beyazlılar da Dorukhan için gelecek olan teklifleri beklemeye aldı....
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