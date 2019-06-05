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Beşiktaş, Edin Visca’ya karşılık Başakşehir’e Jeremain Lens’i önerdi!

BEŞİKTAŞ, EDİN VİSCA’YA KARŞILIK BAŞAKŞEHİR’E JEREMAİN LENS’İ ÖNERDİ!

Siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için harekete geçti. Fikret Orman ve ekibi bu transfer için Jeremain Lens'i takasta kullanmak istiyor.

Tarih : 05 Haziran 2019, 12:00
Puan Ver : Beşiktaş, Edin Visca’Ya Karşılık Başakşehir’E Jeremain Lens’İ Önerdi!(9/10)5

Beşiktaş transferde bir taşla iki kuşu vurmayı hedefliyor. Kara kartal, Başakşehir ile tozu dumana katan Visca'yı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar yılın bombası sayılabilecek transferi gerçekleştirirse hem geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Boşnak yıldızla kadrosuna büyük güç katacak, hem de Lens'in maliyetinden kurtulacak....

















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