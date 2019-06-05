Siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için harekete geçti. Fikret Orman ve ekibi bu transfer için Jeremain Lens'i takasta kullanmak istiyor.

Beşiktaş transferde bir taşla iki kuşu vurmayı hedefliyor. Kara kartal, Başakşehir ile tozu dumana katan Visca'yı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar yılın bombası sayılabilecek transferi gerçekleştirirse hem geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Boşnak yıldızla kadrosuna büyük güç katacak, hem de Lens'in maliyetinden kurtulacak....



































