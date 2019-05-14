Beşiktaş Espor, Zula yapılanmasını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, son iki Zula oyuncusunu taraftarlarına duyurdu. Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, son olarak Gamers of Future'dan Ege “shnazn“ Tarhan ve 1907 Fenerbahçe'den Emirhan “MachineX“ Demirbaş ile anlaştı....



































