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Beşiktaş, FC Tokyo Takımının Sağ Beki Sei Muroya’yı Gözüne Kestirdi

BEŞİKTAŞ, FC TOKYO TAKIMININ SAĞ BEKİ SEİ MUROYA’YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Başkan Fikret Orman'ın Japonya ziyareti meyvelerini vermeye başlıyor. Siyah-beyazlı takım, FC Tokyo takımında forma giyen 24 yaşındaki Sei Muroya'yı sponsor desteğiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Tarih : 26 Mart 2019, 20:00
Puan Ver : Beşiktaş, Fc Tokyo Takımının Sağ Beki Sei Muroya’Yı Gözüne Kestirdi(5/10)1

Beşiktaş, Shinji Kagawa'nın transferinden sonra Japonya açılımı içinde olan Beşiktaş'a Uzak Doğu'dan bir oyuncu daha geliyor. Sık sık sakatlanması ve 34 yaşında olması sebebiyle uzun süredir Gökhan Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş sonunda aradığı sağ beki buldu. Üstelik bu transfer için kulübün kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak....

















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