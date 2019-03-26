Beşiktaş, Shinji Kagawa'nın transferinden sonra Japonya açılımı içinde olan Beşiktaş'a Uzak Doğu'dan bir oyuncu daha geliyor. Sık sık sakatlanması ve 34 yaşında olması sebebiyle uzun süredir Gökhan Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş sonunda aradığı sağ beki buldu. Üstelik bu transfer için kulübün kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak....



































