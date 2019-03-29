Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda Caner Erkin ve Adriano ile yollarını ayırarak Aziz Behich'i transfer etmek istiyor. Siyah beyazlı ekibin bu transferi devre arasında yapmak istediği ancak bu sezon Bursaspor ve PSV forması giyen Aziz Behich'in FIFA talimatla