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Beşiktaş, Galatasaray’ın da İstediği Douglas’a Kancayı Taktı!

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY’IN DA İSTEDİĞİ DOUGLAS’A KANCAYI TAKTI!

Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek arayan Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Douglas'ın peşine düştü.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Beşiktaş, Galatasaray’In Da İstediği Douglas’A Kancayı Taktı!(5/10)1

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, sağ bek için Gökhan Gönül'e alternatif arıyor. Devre arasında Demir Grup Sivassporlu Douglas'ı kadrosuna katmaya çalışan Siyah Beyazlılar, sonuç alamamıştı. Bonservisi Barcelona'da olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu, yeniden Beşiktaş'ın transfer listesine girdi....

















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