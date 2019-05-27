BEŞİKTAŞ, İRANLI GOLCÜ KARİM ANSARİFARD’I GÜNDEMİNE ALDI
Transfer dönemi için araştırmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Nottingham Forest'ın golcüsü Karim Ansarifard'ı takip ettiği iddia edildi. İranlı futbolcu için Hamburg ve Glargow Rangers da devrede.
Beşiktaş'ın adı İranlı golcü Karim Ansarifard'la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Temassız Mobil Ödeme Klasik Cüzdanların Yerini Almaya Başladı
- Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
- Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin Tl Gelir Elde Edebiliyor
- Chp’Den Ysk’Ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun
- Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya’Da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
- Markette Kasa Sırası Bekleyen Saldırgan, Yanındaki Çocuğun Boynunu Kırmaya Çalıştı
- Peru’Da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Almanya’Da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
- Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar