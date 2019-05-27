Transfer dönemi için araştırmalarına başlayan Beşiktaş'ın, Nottingham Forest'ın golcüsü Karim Ansarifard'ı takip ettiği iddia edildi. İranlı futbolcu için Hamburg ve Glargow Rangers da devrede.

Beşiktaş'ın adı İranlı golcü Karim Ansarifard'la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers....



































