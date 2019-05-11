Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da gergin dakikalar yaşandı. Başkan Adayı Hürser Tekinoktay'ın Metal-İş Sendikası üyelerinin dışarıya çıkmasını istemesinin ardından ortalık karıştı.

Beşiktaş'ta yapılan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da Beşiktaşlı olmayan üyelerin yer aldığı iddiası ortamı gerginleştirdi.

Kaynak: haberinburada. ....