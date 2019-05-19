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Beşiktaş, Lucescu ile Anlaştı İddiası! İşte Alacağı Yıllık Ücret

BEŞİKTAŞ, LUCESCU İLE ANLAŞTI İDDİASI! İŞTE ALACAĞI YILLIK ÜCRET

Beşiktaş Kulübü, sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine hoca arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekibin, bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Lucescu ile anlaştığı iddia edildi.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Beşiktaş, Lucescu İle Anlaştı İddiası! İşte Alacağı Yıllık Ücret(9/10)5

Gelecek hafta ligde oynanacak son maçla birlikte Şenol Güneş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmalarına hız veriliyor. En ciddi aday olan Mircea Lucescu ile Beşiktaş Yönetimi prensip anlaşmasına varmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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