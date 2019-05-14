Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'nun gözdesi olan ve A Milli Takım'a da çağrılan genç oyuncu için transfer görüşmeleri yapıyor. Avusturya basınında çıkan haberlere göre; siyah-beyazlılar Mert Müldür için 1. 5 milyon euroluk teklif yaptı....



































