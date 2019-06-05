BEŞİKTAŞ, UMUT MERAŞ İÇİN BURSASPOR’A 1,5 MİLYON EURO ÖNERDİ
Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1,5 milyon euro + Orkan Çınar'ı önerdi. Milli oyuncuyu Fransız ekibi Lille de istiyor.
Beşiktaş Umut Meraş için ilk ciddi adımını attı. Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde olan milli futbolcu için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için 1....
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