Beşiktaş, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1,5 milyon euro + Orkan Çınar'ı önerdi. Milli oyuncuyu Fransız ekibi Lille de istiyor.

Beşiktaş Umut Meraş için ilk ciddi adımını attı. Siyah-Beyazlı yönetim transfer listesinde olan milli futbolcu için Bursaspor'a resmi teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için 1....



































