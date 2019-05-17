Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Bursasporlu Umut Meraş'a Fransa Ligi ekiplerinden Lille de talip oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe sol bek pozisyonu için Bursaspor'dan Umut Meraş'ı gündemine aldı. Sezon başında Bursaspor'a transfer olan ve yeşil beyazlı forma ile ligde 26 maçta görev yapan Umut Meraş, devlerin yanı sıra Lille kulübünün de dikkatini çekmeyi başardı. Bursaspor'un bonservis bedeli olarak kapıyı 1 milyon eurodan açmaya hazırlandığı ifade edildi....



































