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Beşiktaş, Youssef Sabaly transferini bitirmek için düğmeye bastı!

BEŞİKTAŞ, YOUSSEF SABALY TRANSFERİNİ BİTİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek arayan Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Bordeaux forması giyen Youssouf Sabaly için harekete geçti.

Tarih : 12 Haziran 2019, 22:30
Puan Ver : Beşiktaş, Youssef Sabaly Transferini Bitirmek İçin Düğmeye Bastı!(10/10)6

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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