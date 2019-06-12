BEŞİKTAŞ, YOUSSEF SABALY TRANSFERİNİ BİTİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI!
Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek arayan Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Bordeaux forması giyen Youssouf Sabaly için harekete geçti.
Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalar imzalamaz transfer için harekete geçti.
Kaynak: haberinburada. ....
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