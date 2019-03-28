Beşiktaş'ta milli takım ile anlaştığı için sezon sonu gidecek olan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı düşünülüyor. Hatta Fikret Orman'ın Avcı ile görüştüğü, tecrübeli hocanın da “Çok önemli bir süreçten geçiyo