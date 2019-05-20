Sezonu en iyi şekilde üçüncü sırada bitirecek olan ve Şampiyonlar Liginden 2 yıl uzak kalmanın Beşiktaş'a maliyeti çok yüksek. Siyah-beyazlı kulübü, önümüzdeki sezon ekonomik açıdan oldukça zor günler bekliyor.

Trabzonspor yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yitiren Beşiktaş, bir kez daha devler arenasından uzak kaldı. Üst üste şampiyonluk yaşanan iki sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atan Kartal'ın geliri de büyük ölçüde artmıştı.

Kaynak: haberinburada....