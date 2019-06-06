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Beşiktaş’ın Edin Visca teklifi ortaya çıktı!

BEŞİKTAŞ’IN EDİN VİSCA TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!

Beşiktaş yönetimi, Edin Visca için Başakşehir'e 3 milyon euronun dışında Lens, Medel, Mirin üçlüsünden birini teklif edecek.

Tarih : 06 Haziran 2019, 14:30
Puan Ver : Beşiktaş’In Edin Visca Teklifi Ortaya Çıktı!(10/10)6

Beşiktaş, Edin Visca'nın transferi için şartları zorlama kararı aldı. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızını listesine alan Siyah-Beyazlı yönetim Edin Visca'nın yüksek bonservisine rağmen bu transfer için tüm adımları atarak Visca'yı kadroya katmayı planlıyor. Başakşehir, Süper Lig'in en iyi oyuncularından Edin Visca için en az 8 milyon euro bonservis istiyor....

















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