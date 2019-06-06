BEŞİKTAŞ’IN EDİN VİSCA TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI!
Beşiktaş yönetimi, Edin Visca için Başakşehir'e 3 milyon euronun dışında Lens, Medel, Mirin üçlüsünden birini teklif edecek.
Beşiktaş, Edin Visca'nın transferi için şartları zorlama kararı aldı. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızını listesine alan Siyah-Beyazlı yönetim Edin Visca'nın yüksek bonservisine rağmen bu transfer için tüm adımları atarak Visca'yı kadroya katmayı planlıyor. Başakşehir, Süper Lig'in en iyi oyuncularından Edin Visca için en az 8 milyon euro bonservis istiyor....
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