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Beşiktaş’ın Spikeri Selen Yakıcı ile Galatasaray’ın Spikeri Nazlı Öztürk, Sosyal Medyada Birbirine Girdi

BEŞİKTAŞ’IN SPİKERİ SELEN YAKICI İLE GALATASARAY’IN SPİKERİ NAZLI ÖZTÜRK, SOSYAL MEDYADA BİRBİRİNE GİRDİ

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadın spikerleri sosyal medyada birbirine girdi. Beşiktaşlı Selen Yakıcı Galatasaray için 'şikeci' benzetmesini yapınca Galatasaraylı Nazlı Öztürk, “Geçmişini unutma“ diyerek karşılığını verdi.

Tarih : 13 Mayıs 2019, 15:00
Puan Ver : Beşiktaş’In Spikeri Selen Yakıcı İle Galatasaray’In Spikeri Nazlı Öztürk, Sosyal Medyada Birbirine Girdi(7/10)3

Türkiye'nin iki önemli takımı Beşiktaş ve Galatasaray sahada verdikleri mücadelelerine spikerleri de dahil oldu. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk ile BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medyada birbirine girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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