Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadın spikerleri sosyal medyada birbirine girdi. Beşiktaşlı Selen Yakıcı Galatasaray için 'şikeci' benzetmesini yapınca Galatasaraylı Nazlı Öztürk, “Geçmişini unutma“ diyerek karşılığını verdi.

Türkiye'nin iki önemli takımı Beşiktaş ve Galatasaray sahada verdikleri mücadelelerine spikerleri de dahil oldu. GS TV sunucusu Nazlı Öztürk ile BJK TV sunucusu Selen Yakıcı sosyal medyada birbirine girdi.

Kaynak: haberinburada....