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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu!

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU!

Şenol Güneş'in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Avcı, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Beşiktaş’In Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!(10/10)6

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı. Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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