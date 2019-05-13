Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar, dün yapılan seçimde 5. kez başkan seçilen Fikret Orman'ı, “7 sene oldu, senin süren doldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et“ diyerek protesto etti.