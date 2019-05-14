Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesinde Tolga Zengin, Gökhan Töre, Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Siyah beyazlı yönetim Atiba ve Adriano'ya ise yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Beşiktaş'ta göreve yeniden gelen Fikret Orman ve yönetimi, önümüzdeki sezonun planlamasına bu hafta başlayacak. Önceliği teknik direktöre verecek olan siyah-beyazlılarda bir diğer gündem, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncular. Siyah-beyazlıların Atiba'ya 1 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi....



































