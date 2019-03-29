Beşiktaş'ta sezon sonunda futbolu bırakıp, teknik heyette yer alması beklenen Atiba Hutchinson'ın yerine arayışlar başladı.

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson'ın yeri doldurulmaya çalışılıyor. Scout ekibinin, Kanadalı oyuncunun yerine bazı oyuncuları belirlediği bildirildi.

Kaynak: haberinburada....