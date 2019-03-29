Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'a Eintracht Frankfurt ve Olympiakos'un talip olduğu iddia edildi. Alman basını ise 25 yaşındaki kalecinin sezon sonunda takım değiştireceğini kaydetti.

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, performansı ile bekleneni veremedi. Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'in ''Tolga müsait olsa onu oynatırdım. '' sözlerinin ardından üstü çizilen ve Liverpool'un da geri almak istemediği Karius için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi....



































