Son iki sezonda beklenen başarının altında kalınması nedeniyle yönetimin bazı oyuncularla devam etmeme kararı aldığı ve kongrenin kazanılması halinde operasyonun gerçekleştirileceği belirtildi. Öncelikle devre arasında ayrılmak isteyen ve 1 yıllık daha anlaşması olan Quaresma'ya kolaylık sağlanacak.

Kaynak: haberinburada....