Son Dakika! Sakarya’Da Deprem: İstanbul’Da Da Hissedildi
Nihat Hatipoğlu’Na Sorulan Namaz Sorusunun Aslı Ortaya Çıktı
Beşiktaş’Ta Kombine Kartlar Satışa Çıkıyor
Başakşehir Giden Emre’Nin Yerine, Selçuk İnan’A Teklif Yapmış!
Takip Ettiği Kadının Sırt Çantasından Cüzdan Çaldı
Siyah Maraş Dondurması Ürettildi! 7 Ülkede Satışa Sunulacak
Fenerbahçe’De Mesut Özil Kampanyası Başlatıldı!
Chp’Li Vekil Kredi Kartı Borçları İçin Meclis’E Araştırma Önergesi Verdi
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu’Nu Ti’Ye Aldı! ’Bu Fotoğraf Olmamış Be ...’
Trabzonspor’U Endişenlediren Gelişme! Sosa’Ya Talip Çıtkı
Abdullah Avcı Açıkladı: Şenol Güneş İle Görüşeceğim
İstanbul Havalimanı’Nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama
Fenerbahçe’De Soldado Dönemi Bitti! Veda Etti
Sebze Ve Meyve Fiyatları Vatandaşların Yüzünü Güldürdü
Fatih Terim’Den Gökhan Töre Transferine Veto Geldi!
Af Değil Ceza İndirimi! Cezaevinden 100 Bin Kişi Çıkıyor
Yıldız Futbolcu Neymar, Otel Odasında Bir Kadına Tecavüz Etmekle Suçlanıyor
Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
8.5 Santimlik Bisikletiyle Herkesi Şaşkına Çevirdi
Kadınlar Market Sahibinin Dikkatini Dağıttı, İki Çocuk Hırsızlık Yaptı

Beşiktaş’ta kombine kartlar satışa çıkıyor

BEŞİKTAŞ’TA KOMBİNE KARTLAR SATIŞA ÇIKIYOR

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.

Tarih : 02 Haziran 2019, 17:40
Puan Ver : Beşiktaş’Ta Kombine Kartlar Satışa Çıkıyor(7/10)3

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11. 00'de başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Beşiktaş’Ta  Kombine  Kartlar  Satışa  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER