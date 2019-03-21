Beşiktaş gelecek sezon için kadro yapılanmasını şekillendiriyor. Siyah beyazlı ekip Vida'ya güzel bir teklif gelmesi sonrasında stoper için Ömer Toprak'ı düşünüyor.

Siyah beyazlı yönetim, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vida'nın sezon sonunda cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılması, Mirin'in de bugüne kadar bekleneni verememesi, ayrıca yabancı kuralının da değişebileceğini göz önünde bulunduran yönetim; stoper mevkii için rotasını yerli bir isme yöneltti.

Kaynak: haberinburada....