İstnbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

İstanbul Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20. 55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darbedildi....



































