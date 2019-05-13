Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ın ilk hedefleri arasında sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör bulmak. Siyah beyazlı ekipte Okan Buruk, Abdullah Avcı, Tayfun Korkut, Sergen Yalçın ve mevc

Beşiktaş'ta dün gerçekleşen seçimin ardından Başkan Fikret Orman ve yeni yönetim, ilk toplantısını çarşamba günü yapacak. Gündemin ilk maddesi teknik direktör konusu. Siyah-beyazlılarda görüşülecek bir diğer konu ise mali tablo olacak....



































