Beşiktaş'a transferi taraftarın tepkisine neden olan Burak Yılmaz, ortaya koyduğu performansla kısa sürede tribünlere kendisini kabullendirmeyi başardı. Siyah-beyazlı formayla 8 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 663 dakika sahada kalırken rakip ağları 6 kez sarsıp 1 de asist yaptı. Burak, 110 dakikada bir gol atarak daha önce Beşiktaş'ta oynayan Mario Gomez, Demba Ba, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Alvaro Negredo gibi isimleri geride bıraktı....



































