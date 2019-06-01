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Beşiktaş’tan Abdullah Avcı mesajı: Av Zamanı

BEŞİKTAŞ’TAN ABDULLAH AVCI MESAJI: AV ZAMANI

Beşiktaş Kulübü'nün, Abdullah Avcı'yı yakın zamanda duyurması bekleniyor. Siyah beyazlı ekip tarafından resmi bir açıklama olmazken, bugün Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından “AvZamanı“ ismiyle bir paylaşım yapıldı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 17:40
Puan Ver : Beşiktaş’Tan Abdullah Avcı Mesajı: Av Zamanı(9/10)5

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'in ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüpten artık anlaşmanın resmi olarak duyurulması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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