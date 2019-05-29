Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren ve gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları başladı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, devre arasında da istediği PSG'nin Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Choupo-Moting'i gündemine aldı....



































