BEYAZ SARAY ÖNÜNDE KENDİSİNİ ATEŞE VEREN ADAM ÖLDÜ
Beyaz Saray önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren adamın hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önündeki Ellipse parkında kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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