Son olarak O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken okulları şaşırdı. Adres değişikliği yaptığı için okulunun değiştiğini söyleyen Öztürk, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi d