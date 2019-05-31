BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADİL BAYINDIR, BELEDİYENİN BORÇ TABLOSUNU İLÇEDEKİ BİLBORDLARA ASTIRDI
Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı. Bayındır, amacının kimseyi rencide etmek olmadığını, halka durumu anlattığını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beyşehir'den bağımsız belediye başkanı seçilen Adil Bayındır, belediyenin 32 milyon 979 bin lira borcu olduğunu belirtti. Bayındır, borç tablosunu belediyenin internet sitesine koyup, ilçedeki bilbordlara astırdı. Yapılan açıklamada Beyşehir Belediyesi'nin, 2018 yılı itibariyle İller Bankası'na 4 milyon 584 bin, resmi kurumlara 12 milyon 530 bin, esnafa 15 milyon 547 bin ve personele ise 317 bin lira olmak üzere toplamda 32 milyon 979 bin lira borcu olduğu belirtildi....
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