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Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi

BİNALİ-SEMİHA YILDIRIM ÇİFTİ, AKBİLLERİNİ BASIP GEBZE-HALKALI TRENİNE BİNDİ

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşini de yanına alarak 12 Mart'ta faaliyete başlayan Gebze-Halkalı trenine bindi.

Tarih : 25 Mart 2019, 16:50
Puan Ver : Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi(10/10)6

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nden Tuzla'ya dönerken eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı kullandı. Yol boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, metro hatları ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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