Binali Yıldırım, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbette 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sadece Büyükseşir seçimlerinin iptal edilmesi ile ilgili bir iddiada bulundu. Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor“ sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada....