Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini Ankara'nın ardından İstanbul'da yaptı. Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş'ta sahura çağıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sürpriz konuğu, sosyal medyadan “Simitleri aldım geliyorum“ diyen ve sahurun yapıldığı mekana elinde bir simit tepsisiyle giren Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu. Gençlerle simit çay keyfi yapan Yıldırım, “Başkan olursam, sizi kanka olarak yanımda görmek istiyorum“ dedi ve İstanbul'da yaşayan tüm gençlere 10 GB ücretsiz internet vaadinde bulundu....



































