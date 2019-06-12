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Binali Yıldırım, çarpıcı soruyu ’Objektif cevap vermem’ diyerek yanıtsız bıraktı

BİNALİ YILDIRIM, ÇARPICI SORUYU ’OBJEKTİF CEVAP VERMEM’ DİYEREK YANITSIZ BIRAKTI

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, “Ekrem İmamoğlu'nun performansını bir siyasetçi olarak nasıl buldunuz?“ sorusunu “Bu soruya verecek çok cevabım var ama şu an objektif bir cevap vermem“ diyerek yanıtsız bıraktı.

Tarih : 12 Haziran 2019, 21:50
Puan Ver : Binali Yıldırım, Çarpıcı Soruyu ’Objektif Cevap Vermem’ Diyerek Yanıtsız Bıraktı(5/10)1

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Yıldırım, “Ekrem İmamoğlu'nun performansını rakibiniz gözüyle değil de bir siyasetçi olarak nasıl buldunuz?“ sorusunu yanıtsız bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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