BİNALİ YILDIRIM, DEVLET BAHÇELİ İLE ORTAK PROGRAM YAPACAK MI?
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe'de “Kadın STK Temsilcileri Toplantısı“na katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?“ sorusuna, “Şu anda böyle bir planlamamız yok....
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