AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, “Erdoğan isterse görevi bırakır mısınız?“ sorusuna, “İstanbullular 'Bırak' derse bırakırım“ diye yanıt verdi.

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, dün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Kazandıktan bir sene sonra Erdoğan isterse görevi bırakır mısınız?“ sorusuna, “Bana İstanbullular görevi 'Bırak' derse bırakırım. Çocuk oyuncağı mı?“ yanıtını verdi....



































