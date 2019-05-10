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Binali Yıldırım, Gül ve Davutoğlu Sorusunu Cevapsız Bıraktı

BİNALİ YILDIRIM, GÜL VE DAVUTOĞLU SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul açıklamasıyla ilgili soruya cevap vermedi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 18:00
Puan Ver : Binali Yıldırım, Gül Ve Davutoğlu Sorusunu Cevapsız Bıraktı(5/10)1

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul seçimi yorumuyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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