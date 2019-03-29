AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un trafik sorununu nasıl çözeceğini anlattı. Yıldırım, “Rayli sistemleri arttıracağız ve bunlar da trafiğe çözüm olacak. Yüzde 48 oranında bu rayları attıracağız ve yüzde 30 araç