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BİNALİ YILDIRIM: İSPARK’IN NASIL ZARAR ETTİĞİNİ BEN DE ANLAMIŞ DEĞİLİM


Binali Yıldırım: İSPARK’ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim
Tarih : 01 Haziran 2019, 13:10
Puan Ver : Binali Yıldırım: İspark’In Nasıl Zarar Ettiğini Ben De Anlamış Değilim(9/10)5

TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın Seçim Özel programına konuk olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yılmaz'ın İSPARK nasıl zarar ediyor sorusuna ilginç bir cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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